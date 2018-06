RMC SPORT - Chiesa: "Nel calcio le famiglie sono importanti"

© foto di Diego Fornero/TorinoGranata.it

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport Enrico Chiesa ha parlato anche della sua attività di responsabile del Centro Tecnico Federale di Firenze: "Io ci metto passione, sono soddisfatto nel vedere crescere i bambini. Abbiamo a che fare con tanti ragazzi, lavoriamo a 360° con le famiglie. Facciamo tanti incontri con i genitori nei quali non parliamo solo di tecnica e tattica, ma cerchiamo di fargli capire l'importanza delle regole, dei comportamenti e dello studio. Non vogliamo costringere i ragazzi a fare calcio, no, noi vogliamo aiutarli nel loro percorso di crescita. Ci sono tante difficoltà, perchè molti genitori quando parlano dei propri figli guardano solo da una parte".