RMC SPORT - Chievo, Campedelli: "Fiducia in Maran. Al cento per cento"

Presente all'evento KickOffers a Milano, Luca Campedelli, presidente del Chievo Verona, ha parlato anche del futuro di Rolando Maran. "Se il mister rischia? Non penso a perdere ma a vincere con la Sampdoria, non mi preoccupo adesso della sconfitta. E' poco elegante chiedere se rischi 'in caso di'. Poi, per carità, servirà vedere la partita ma Maran è e sarà l'allenatore del Chievo e non si pone il problema. Non avesse la mia fiducia, l'avrei già cambiato. Quelli che hanno il 99% di fiducia, non sono tecnici del Chievo Verona".