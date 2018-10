RMC SPORT - Chievo, Pellissier: "Periodo difficile dopo la penalizzazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Pellissier, attaccante del Chievo, ha commentato in zona mista il ko subito contro il Milan: “Il periodo è difficile da quando ci hanno penalizzati, la testa si lascia distrarre da questo e si pensa meno al resto ma è normale. Dobbiamo solo concentrarci per uscire da questo periodo, dobbiamo provare a vincere ma non è facile. Higuain? Sicuramente è un grandissimo attaccante, in cinque anni in Italia mi ha superato nelle reti. È un grande attaccante ma lo si sapeva prima. Gli basta un’occasione per far male, e oggi ci ha punito due volte. La fortuna degli sport è che non conta solo l’età. Conta, io magari ci metto di più a recuperare ma la qualità sotto porta, le intuizioni le impari solo con il tempo e io ne ho più di altri giovani, l’esperienza conta”