RMC SPORT - Ciaschini: “Napoli potenziato, Ancelotti ha chiesto garanzie”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, Giorgio Ciaschini - storico vice di Carlo Ancelotti - ha parlato del Napoli visto nelle prime settimane col nuovo tecnico in panchina.

Come giudica il 'primo' Napoli del suo amico Ancelotti? “Ho visto che Carlo ha provato a dare la sua impronta con attenzione, senza spingere il piede sull'acceleratore. Lasciando intatte le qualità del Napoli, che aveva acquisito un gioco ben definito in questi ultimi anni. La squadra - ha detto Ciaschini attraverso la trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - s'è potenziata, ora ha più alternative. Carlo vuole modificare alcune situazioni al meglio, senza stravolgere nulla. A Roma la squadra s'è trovata in difficoltà, ma è riuscita a imporre il proprio gioco già visto mettendo in campo le proprie qualità”.

Lei è stato anche osservatore al Bayern Monaco quando c'era Ancelotti in panchina. Ha seguito tanti calciatori azzurri come Koulibaly, Mertens, Insigne e Ghoulam. “Carlo ha chiesto la permanenza di calciatore già osservati, che conosce e quindi forti. Gli elementi rimasti in azzurro danno ovviamente una certa identità alla squadra. Cedere Koulibaly vorrebbe dire perdere il 30% del potenziale, è un difensore che dà garanzia al netto del gol subito sabato sera contro la Lazio. Nel Napoli ci sono elementi come Insigne e altri già visionati, tra l'altro ci sono giovani di grande prospettiva come Zielinski e Rog, anche se il croato non sta giocando con regolarità. Quest'anno Ancelotti ha chiesto queste garanzie, pensavo a un potenziamento ma Verdi mi piace molto. Il ritorno di Milik in campo, tra l'altro, rappresenta un'arma in più. Il Napoli, invece del grande nome, ha puntato sul gioco e sul collettivo. Tra l'altro Mertens ora è in panchina, situazione impensabile qualche mese fa. Avere queste alternative sarà importante, soprattutto per la Champions”.