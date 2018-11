RMC SPORT - Ciaschini (coll. Ancelotti): "Koulibaly unico fondamentale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti, ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net.

Per migliorare questo Napoli, serve proprio un nuovo riferimento offensivo? "In questo momento è difficile dire se manca qualcosa. Poche settimane fa avrei detto che andava potenziato il reparto difensivo, perché Koulibaly era l'unico riferimento importante insieme ad altri elementi di valore. L'esplosione di Maksimovic ha dimostrato che il Napoli è in possesso di una rosa completa in ogni reparto. Lascio questa eventuale risposta ad Ancelotti, sa lui cosa può mancare al suo Napoli visto che ha la squadra a disposizione giorno dopo giorno".

Koulibaly è tra i migliori difensori al mondo, l'avete seguito anche ai tempi del Bayern Monaco. "Ancelotti lo sa, ne abbiamo parlato ai tempi del Bayern Monaco. Probabilmente, se Koulibaly fosse arrivato in Germania, noi saremmo ancora a lavorare in Bundesliga. Credo che sia un calciatore fondamentale per il Napoli, è l'unico calciatore che toglierei agli azzurri se fossi una formazione avversaria".