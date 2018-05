RMC SPORT - Ciaschini rivela: "Volevo portare Koulibaly al Bayern Monaco"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della sua lunga intervista nel corso della quale ha aperto a un accordo tra Carlo Ancelotti e il Napoli (Clicca qui per l'intervista integrale) , lo storico collaboratore del club emiliano Giorgio Ciaschini ha parlato dell'avventura al Bayern Monaco e svelato un interessante retroscena di mercato: "Lo scorso autunno è arrivato un esonero prematuro. Dopo l'avvicendamento in panchina il Bayern è riuscito a vincere il campionato, ma l'avevamo vinto anche noi l'anno prima. S'è trattato di un esonero evitabile. Conoscete la rosa del Napoli? Si, fosse dipeso da me avrei portato subito Koulibaly al Bayern Monaco".