RMC SPORT - Cinquini: "Icardi, Wanda Nara dovrebbe avere più prudenza"

© foto di Federico De Luca

Oreste Cinquini, noto dirigente sportivo, a RMC Sport Live Show: “Giocare con il mercato aperto crea sempre problemi a tutte le parti in causa, anche se chiaramente suscita interesse tra il pubblico. Si andrebbe però a innervosire tutto il sistema. Il mio pensiero è che era giusto portare la scadenza al 31 gennaio”.

Quanto pesa per un giocatore scendere in campo sapendo che può cambiare squadra?

“Sinceramente incide tanto perché il giocatore gioca con il pensiero di dover cambiare tutto porta. Porto l’esempio di Milinkovic-Savic, non ha disimparato a giocare ma in estate è stato al centro del mercato e questo può averlo disturbato. Il giocatore deve ancora ritrovarsi dopo un’estate così”.

Qual è la squadra che ha i mezzi per poter migliorare la rosa?

“Il mercato di riparazione non è detto che porti dei miglioramenti alle squadra. Bisogna stare molto attenti perché si vanno ad inserire dei giocatori durante la stagione e comunque a gennaio non si possono fare delle rivoluzioni”.

Cosa pensa della vicenda Icardi-Inter?

"Marotta è un grande conoscitore di calcio e porterà la sua esperienza all'Inter cercando di tranquillizzare l'ambiente. Bisogna fare i conti con Wanda Nara perché anche lei è alla prima esperienza come agente e sta forzando un po' la mano e sta facendo anche qualche danno al giocatore stesso. Un pizzico di prudenza in più non guasterebbe".

Come valuta la Fiorentina?

"Corvino ha avuto degli input dalla società e doveva rientrare di una certa somma e poi ha investito su ragazzi giovani. Purtroppo ci sono giocatori come Simeone su cui si è investito moltissimo ma che non sta riproponendosi ai livelli dell'anno scorso. La Fiorentina ha cambiato abbastanza ma ci sono quei piccoli problemi che ci sono in quelle realtà in cui non c'è una proprietà sempre presente. Lazio? Personalmente se ci fosse stata un'offerta da 100 milioni di euro io avrei venduto Milinkovic-Savic. Alla Lazio manca l'apporto determinante proprio del serbo che aveva fatto la differenza. A Lotito va dato atto che ha risanato la società".