RMC SPORT - Cinquini: "Sarri voleva Paredes già al Napoli"

© foto di Federico De Luca

Oreste Cinquini, noto dirigente sportivo, al "Live Show" di RMC Sport ha parlato così della trattativa per il rinnovo di icardi con l'Inter e del futuro di Leandro Paredes, oggi allo Zenit: "Forse l’avvento di Marotta metterà a posto la situazione. L’Inter si trova a discutere il rinnovo con la moglie ed è un problema in più, perché c’è un problema affettivo. Spero vada in porto il rinnovo".

Su Paredes: "Ha fatto la scelta di andare allo Zenit ma credo sia maturo per giocare in piazze importanti. Avrà un futuro nell’Argentina. Sarri lo voleva già a Napoli, è un suo estimatore. Vedremo dove lo porterà il destino".

Clicca nel podcast in calce per ascoltare l'intervista