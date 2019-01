RMC SPORT - Cioffi: "Ho trovato la mia strada al Crawley Town"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

A parlare nel Live Show di RMC Sport un ex giocatore ed attuale tecnico del Crawley Town Gabriele Cioffi. Ecco le sue parole:

Sul suo arrivo in Inghilterra

"Non ho trovato la mia strada in Italia, ho avuto esperienze in Australia, negli Emirati e poi mi ha chiamato un avvocato inglese che mi ha proposto questo colloquio. E ho firmato tre anni di contratto".

Sul suo addio al calcio italiano

"Non è un fatto di possibilità che ti vengono date ma anche di coincidenze. Tante volte le cose accadono perché devono accadere. Mi si è aperto un portone all’estero e spero di riuscire a portare avanti questa esperienza meravigliosa".

Sull’Al Jazeera e la sua esperienza

"Incontrai Gianluca Nani, ex direttore del Brescia che mi ha aiutato tantissimo e mi ha dato una possibilità. Gli sono piaciuto e mi ha dato una grande opportunità, che è stata però un trampolino per la mia carriera. Gli sarò sempre grato".

Sulla sua vita a Crawley

"L’organizzazione che c’è nei club inglesi, anche qui che è molto piccolo, è ottima. Ci sono società molto organizzate, abbiamo due analisti video, uno staff importante per la League 2. Squadre di C in Italia non hanno questa struttura. E poi l’atmosfera allo stadio è incredibile, con una media di 4mila spettatori. E qui siamo come la vecchia C2".

Sulla sua esperienza con Zola

"Lo sento ancora, mi ha dato una grande opportunità, grazie a lui mi sono trovato in Inghilterra. E’ stato un motivo di crescita incredibile. La sua esperienza al Chelsea? Lo vedo bene, Gianfranco è incredibile, sia dal punto di vista umano che tecnico. Vive di emozioni, come quando era in campo, e lo vedo bene con Sarri".

Sul campionato del Crawley Town

"Abbiamo una partita importante ora. Abbiamo avuto quattro infortuni importanti e abbiamo faticato parecchio giocando con alcuni giovani. Domani recuperiamo il nostro attaccante".

Sui tecnici che lo hanno segnato nella sua carriera

"Ho avuto il piacere di parlare con Prandelli e Guidolin, solo interagendo con loro impari".