RMC SPORT - Civoli: "Sulla corsa scudetto possono pesare gli infortuni"

Marco Civoli, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della qualificazione della Roma ai quarti di Champions League: "La Roma dopo 10 anni è tornata nelle prime otto d'Europa. Credo sia stata una grande soddisfazione per la squadra, l'allenatore e la società. Sarebbe bello che Lazio e Milan riuscissero nell'impresa di qualificarsi, per avere una bella pattuglia italiana alle ultime fasi in Europa".

La Roma sembra ormai lanciata verso il terzo posto in campionato. Alle sue spalle chi vedi favorita?

"Il campionato sarà emozionante e regalerà grandi battaglie fino alla fine. La Roma, dopo il successo di Napoli, ha ritrovato entusiasmo e diventa la squadra favorita per il terzo posto. Dietro non escludo il ritorno del Milan, che ha ritrovato grandi motivazioni con Gattuso e sta rimontando".

Sulla corsa scudetto: "Quando arrivi alla fine della stagione, con sessanta partite disputate, devi avere una rosa adeguata e la giusta condizione. I dettagli fanno la differenza, potrebbero pesare gli infortuni. Se la Juve dovesse andare a più quattro, potrebbe avere un bel vantaggio".

Cosa ne pensi delle visite mediche di Reina col Milan?

"C'è stato qualche mal di pancia, ma al di là di questo mi pare che non rientri nei piani della società per la prossima stagione. Era un'occasione da sfruttare, forse ci poteva essere più discrezione ma non c'è nulla di male. È un professionista esemplare, darà tutto per far vincere lo scudetto a Napoli e poi saluterà senza problemi".