RMC SPORT - Cobolli Gigli: "In Champions servono gli attributi. No a Icardi"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, a RMC Sport Live Show ha parlato della gara dei bianconeri di Champions League in programma domani sera: "Domani sarà una partita complicata tra due ottimi allenatori. L'Atletico Madrid ha un'ottima difesa ed è una squadra ostica. In attacco c'è anche Morata che vorrà far rimpiangere qualcosa agli juventini. Anche l'Atletico ha recuperato tanti giocatori. La Juventus ha il 50% di possibilità di venirne fuori bene dalla gara di domani e fortunatamente sono stati recuperati Chiellini e Bonucci che sono i pilastri della difesa. La mia piccola preoccupazione è rivolta al centrocampo perché in questa partita non si può perdere un pallone e Pjanic dovrà stare attentissimo. Secondo me dal punto di vista del gioco non sarà una bella partita ma questi sono gli scalini che la Juventus deve salire per cercare di arrivare in finale. Quando ero presidente non avrei mai creduto che la Juventus un giorno avrebbe potuto acquistare Cristiano Ronaldo anche perché noi alla Juve abbiamo trovato una situazione molto complicata. Abbiamo fatto tanto e ho la coscienza pulita per quello che ho fatto. Andrea Agnelli ha fatto cose importanti. Domani la Juventus deve tirare fuori gli attributi e ha ragione Allegri, bisogna cercare di venir via da Madrid con un gol fatto".

Il campionato invece è già un discorso chiuso?

"13 punti sono una riserva comunque importante anche se di chiuso non c'è niente. Sicuramente è un campionato che per lo Scudetto è relativamente deciso mentre è molto acceso per le altre posizioni con una milanese che sta risorgendo come il Milan. Complimenti a Gattuso ma anche a Leonardo e Maldini che dal mercato hanno pescato Piatek che sta segnando tanto. Per quanto riguarda il Napoli Ancelotti sta facendo un ottimo lavoro ma alla squadra mancano degli elementi. Il campionato italiano è molto interessante a prescindere dal fatto che la Juve abbia già così tanto vantaggio. Dispiace per l'eliminazione dalla Coppa Italia perché quest'anno la Juve poteva sperare di fare il triplete".

Comprerebbe Icardi alla Juventus?

"No nella maniera più assoluta perché la Juve ha bisogno di calciatori capaci di fare gioco mentre Icardi è un giocatore molto forte soprattutto in area di rigore. Inoltre non cederei Dybala perché non ha ancora raggiunto il massimo. Isco o Marcelo? Dico Marcelo ma francamente non lo so".

Champions League, c'è una squadra che le fa paura?

"Il Liverpool di Klopp può fare grandi cose e non la vorrei avere in finale, così come non vorrei vedere il PSG perché voglio troppo bene a Buffon e non vorrei vederlo sconfitto contro la Juventus. Ma in Champions sono tutte molto forti quindi servirà anche tanta fortuna".

Che pensa di Marotta all'Inter?

"Marotta è andato all'Inter perché è successo qualcosa all'interno della Juventus. Forse era diventato un tappo per Paratici. Agnelli quando prende le decisioni lo fa anche in maniera un po' spietata. Marotta ha fatto un ottimo lavoro, io l'ho conosciuto in Lega Calcio quando era alla Sampdoria. Allegri? Per me è un ottimo allenatore. Conte è bravissimo ma Allegri ha la capacità di sembrare sempre molto tranquillo. In certe cose Simeone e Allegri si somigliano. Spero che Allegri possa rimanere alla Juventus con o senza Champions".