RMC SPORT - Colantuono: "Grande Napoli. Atalanta da Champions"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Oggi, durante il Maracanà di RMC Sport, l'ex allenatore di Atalanta e Salernitana Stefano Colantuono è tornato sulla gara di ieri sera tra Napoli e Lazio, senza tralasciare un pensiero proprio sull'arrembante Dea. Queste le sue parole:

Mister, grande partita del Napoli, nonostante le assenze pesanti...

“Sono d'accordo, ha disputato una splendida gara. La forza degli azzurri risiede senz'altro nel gruppo: il Napoli ha vinto giocando bene e le seconde linee non hanno fatto rimpiangere i titolari. Rispetto allo scorso anno il cammino è pressochè identico, è semplicemente mutata la filosofia che sta alla base della squadra: Sarri si affidava sempre agli stessi giocatori, Ancelotti si fida invece di tutti gli effettivi in rosa. L'unico problema del Napoli si chiama Juventus: una squadra che, al momento, è imbattibile”.

Fabian Ruiz sugli scudi: ad oggi è il miglior centrocampista del campionato italiano?

“Sicuramente è tra i top a livello di Serie A per volume e qualità di gioco. Parliamo di un giocatore completo, senza punti deboli”.

Tante critiche piovute sulla Lazio: colpa della mancanza di coraggio di Inzaghi?

“Normale che quando si perde arrivino le critiche e si arrivi sempre a cercare un colpevole. Inzaghi ha fatto le sue valutazioni basandole sul lavoro svolto dalla squadra in settimana. La Lazio di ieri sera non mi è parsa brillantissima, ma fare risultato a Napoli è una vera impresa”.

Un'Atalanta da sogno: giusto credere all'approdo in Champions League?

“La Dea è in un momento di grazia ed è a soli 2 punti dal quarto posto: il momento di flessione è stato superato alla grande, i nerazzurri segnano tanto e giocano alla grande. Nulla è precluso a una squadra così: La Dea deve crederci, può approdare in Champions”.