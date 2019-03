RMC SPORT - Colantuono: "Roma sconfitta pesante ma meriti alla Lazio"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Stefano Colantuono, tifoso della Roma e allenatore anche ex Atalanta, ha parlato nel Live Show di RMC Sport al termine di una lunga giornata di Serie A: "Brutto derby per la Roma. E' una sconfitta pesante che porterà delle ripercussioni sulla squadra di Di Francesco. Merito però alla Lazio che ha meritato questa vittoria tenendo il pallino del gioco in mano. Vittoria netta e nulla da dire".

Il tracollo di oggi della Roma è la manifestazione anche di una stagione altalenante?

"Alla Roma manca continuità ma nei momenti di difficoltà ne è sempre venuta fuori. Il derby poi esula da ogni tipo di contesto e va analizzata in maniera diversa. La Roma ha approcciato malissimo la partita di stasera ma bene o male sta facendo il suo campionato. L'obiettivo è quello di arrivare in Champions League ed è in corsa per questo. Stasera ha fatto una brutta partita e ha trovato una Lazio che ha fatto veramente una gran bella partita".

In vista della Champions League quante possibilità ha la Roma di passare il turno?

"Secondo me ha delle grosse possibilità perché il risultato dell'andata, seppur macchiato dal gol preso, è importante. La Roma ora deve ricompattarsi e la partita di Champions League può essere nuovamente un momento di ripartenza".

Sempre rimanendo sulla Champions League che pensi della situazione della Juventus?

"Per me è ancora tutto aperto. La Juventus ha tutte le potenzialità per poter ribaltare il 2-0 dell'andata. Non è una pratica chiusa".

Che pensi della stagione di Duvan Zapata?

"Si mi aspettavo questa crescita. Quando ero a Udine e mi proposero di prendere Zapata e fui molto felice perché per me è un grande giocatore e ha ancora margini di miglioramenti. E' un giocatore importante che più gioca e più migliora. Zapata gioca già in una big perché l'Atalanta va considerata così per il campionato che sta facendo. Spero che possa rimanere a Bergamo e che possa continuare così".

Che pensi invece di Meret?

"Lui insieme a Donnarumma sono tra i più forti a livello europeo. Ha esordito con me e si vedevano le sue qualità. Si capiva che sarebbe andato in contro a una carriera più che luminosa. Discorso valido sia per Meret sia per Donnarumma".