RMC SPORT - Colomba: "Destro non ha il carattere per reagire in certe situazioni"

© foto di Federico De Luca

Franco Colomba, ex allenatore anche del Bologna, a RMC Sport Live Show ha parlato del momento di Mattia Destro: "Non sta facendo bene ma come tutta la squadra. Gli sono stati preferiti altri giocatori e Destro non ha un carattere così forte da saper reagire in certe situazioni. Magari si è demoralizzato e non è riuscito più a ribaltare le gerarchie. Andrebbe recuperato psicologicamente perché potrebbe essere un'arma importante".