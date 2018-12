RMC SPORT - Colombo: "Gazidis al Milan per aumentare ricavi e fatturato"

Queste le parole rilasciate da Monica Colombo, giornalista del Corriere della sera, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su Gazidis: "E' vero che negli ultimi anni l'Arsenal non ha vinto la Champions, ma non l'ha vinta nemmeno prima. Lui è stato bravo ad un aumentare i ricavi e il fatturato nei suoi anni al Gunners ed è quello che vuole fare anche al Milan".

Sulla sentenza UEFA: "Era prevedibile che la sentenza non sarebbe arrivata nel giorno della partita di Europa League".

Su Quagliarella: "Da un lato potrebbe essere un profilo giusto perché si accontenterebbe di fare la terza punta, ma dall'altro ho dei dubbi sul fatto che si possa chiudere questa operazione. In prestito non può arrivare visto che è in scadenza a giugno con la Samp, servirebbe prima il rinnovo con i blucerchiati".