RMC SPORT - Colonnese consiglia l'Inter: "Verdi, Politano e Vidal"

L'ex calciatore dell'Inter Francesco Colonnese, intervistato da RMC Sport nel corso del Live Show, ha parlato così del mercato dei nerazzurri: "Era normale pensare che l'Inter non potesse spendere così tanti soldi per Cancelo e Rafinha, calciatori che non hanno un valore assoluto. La società quest'anno non può sbagliare. Cancelo non ha convinto, mentre Rafinha non credo potrà giocare nella prossima Champions, quindi non sarebbe stato tanto utile il suo acquisto. Nainggolan all'Inter? Non mi fa impazzire, i campioni veri sono quelli che fanno la differenza in tanti anni. Lui è un grande giocatore ma quest'anno non ha inciso, quindi non ci spenderei tanti soldi. Mi piacerebbe vedere qualche italiano come Verdi e Politano, sono due giocatori di qualità e che hanno il cambio di passo. L'Inter deve comprare anche un centrocampista di spessore: Matic e Vidal sono i profili ideali".