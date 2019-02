RMC SPORT - Colonnese: "Lazio sfortunata. Icardi? Ha ragione l'Inter"

Francesco Colonnese, ex giocatore anche di Inter, Lazio e Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo delle gare di Europa League dei nerazzurri e dei biancocelesti: "Lazio molto sfortunata stasera perché ha perso altri tre giocatori in una situazione già di emergenza. Siviglia squadra molto forte e la partita si sta mettendo male, speriamo che la Lazio riesca a pareggiare ma non è semplice".

Immobile e Milinkovic-Savic assenze pesanti?

"Immobile è il cecchino di questa squadra e la sua assenza è pesantissima. Soprattutto la sua è un'assenza che si fa sentire. Peccato per Milinkovic che si stava ritrovando".

Cosa pensi della situazione Icardi?

"Da esterno bisogna aver rispetto e secondo me la società ha preso una decisione giusta. Presumo che la società abbia tolto la fascia a Icardi di comune accordo con tutta la squadra. Scelta dolorosa ma bisogna salvaguardare il gruppo prima di tutto. Icardi doveva essere professionista e andare in trasferta con la squadra".

Quanta strada può fare l'Inter in Europa League?

"L'Inter è una squadra forte costruita per lottare per il vertice. Può arrivare in fondo all'Europa League anche perché l'Inter ha avuto un sorteggio positivo. I nerazzurri possono arrivare in finale".