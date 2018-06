RMC SPORT - Compagnoni: "Napoli, non basta Ancelotti per colmare il gap"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Imago/Image Sport

Ospite al gran galà del calcio umbro, il collega di Sky Maurizio Compagnoni ha parlato a RMC Sport Network del mercato che sarà: "Me lo aspetto vivace. Molto dipenderà dalle partenze: se dovesse andare via Higuain, mi aspetterei un grande colpo dalla Juventus, per fare un esempio".

Ancelotti basta per ridurre il gap tra Napoli e Juventus?

"No, assolutamente. Anche perché prende il posto di Sarri che ha fatto 91 punti, non è che non abbia fatto bene. Ancelotti è importante perchè potrebbe portare a Napoli certi giocatori difficili da convincere. Però ci vogliono almeno un paio di rinforzi importanti".

Bisogna fare i conti con gli ingaggi. De Laurentiis può continuare a sorprendere?

"Credo di sì, il Napoli ha un buon bilancio. Non può fare pazzie, ma può spendere".

La Juventus ha preso Perin. Potrà fare concorrenza a Szczesny?

"Sinceramente, prima che uscisse la voce non lo avrei mai immaginato. Rischia di essere chiuso, è chiaro che Perin è molto forte: sarà un bel duello con Szczesny. Fossi Perin, avrei fatto un'altra scelta. Però è una scelta che rispetto".

A Roma Monchi porta una ventata di freschezza.

"Coric è molto forte. Per come gioca la Roma magari non sarà facilissimo da collocare. Kluivert per me è fortissimo e Ziyech per me è potenzialmente uno dei più forti centrocampisti d'Europa. È chiaro che l'Eredivisie è un campionato molto diverso dalla Serie A".

Cristante può essere un altro conto.

"Sì, mi piace moltissimo. Però Ziyech è un gradino sopra tutti".