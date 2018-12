RMC SPORT - Consonni: "Lazzari farebbe comodo al Milan. Allegri unico"

© foto di Federico De Luca

L'allenatore ed ex calciatore della SPAL, Luigi Consonni, nel corso del 'Live Show' di RMC Sport ha commentato il match di San Siro tra la squadra di Semplici e il Milan: "I rossoneri devono obbligatoriamente vincere, devono fare i tre punti: dietro le altre corrono. Nel primo tempo si è visto un Higuain quasi rassegnato, per uno come lui non segnare con frequenza non è facile. Il cambio di Cutrone è stato azzeccato da Gattuso".

Si sente l'assenza di Lazzari nella Spal?

"Manca tantissimo, è una spina nel fianco, mette in difficoltà tutte le difese avversarie. Nell'economia della Spal è importante. Perchè le big di A non ci puntano? È un esterno di fascia adatto per la difesa a 3, mentre molte squadre italiane di vertice giocano con la linea a 4 e magari non lo ritengono adatto. Allo stesso Milan per me farebbe comodo".

La Spal è attrezzata per la salvezza o la società deve intervenire sul mercato a gennaio?

"La squadra è abbastanza attrezzata. C'è anche Valdifiori che viene impiegato meno ma a me piace tanto".

Conosci bene Allegri che sta emergendo per come riesce a leggere le partite...

"Ho avuto la fortuna di averlo come allenatore, anche se col tempo lui è cresciuto e migliorato molto. Lo reputo, nella lettura della partita in corso, uno dei tre migliori allenatori al mondo. Questa capacità ti rende unico. Sta meritando quanto sta ottenendo".