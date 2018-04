RMC SPORT - Conti: "Roma-Barça? Dura ma non c'è niente da perdere"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

A margine della Hall of Fame della FIGC in corso di svolgimento a Firenze Bruno Conti, dirigente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della stampa presente. Ecco quanto raccolto da RMC Sport: "Roma-Barcellona di domani? Sarà una partita difficilissima. Sul 3-1 c'era ancora qualche possibilità perché due gol si possono rimontare. Il quarto gol ha reso tutto molto più complicato. Vedremo cosa potrà dare l'Olimpico. I problemi della Roma in casa? Li abbiamo visti nelle varie competizione. Non credo che ci siano dei cali di concentrazione. La Fiorentina sabato ha fatto una partita bellissima, con grande cinismo in zona gol. Quello della Roma è un campionato strano ma siamo ancora lì per giocarsi la Champions. Di Francesco? Erano tanti anni che la Roma non faceva i quarti di Champions. Ha fatto molto bene anche in chiave campionato, in una piazza non semplice. Domani gara d'assalto? Non c'è nulla da perdere. Il Barcellona si sa come gioca e alla Roma toccherà il compito di cercare il vantaggio. La rinascita della Fiorentina dopo la tragedia di Astori? Davide ha dato una grande carica a tutta la squadra. Quello che la Fiorentina sta dimostrando se lo meritava un ragazzo come Davide. Viola insidia anche per il Milan? Per quello che sta facendo sì".