RMC SPORT - Contra: "Atletico favorito. Ma la Juve può riuscire a ribaltarla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cosmin Contra, attuale ct della Romania ed ex fra le altre dell'Atletico Madrid, ha parlato a RMC Sport della sfida dei Colchoneros contro la Juventus in programma stasera: "La Juve in casa può ribaltare il 2-0 dell'andata, ma l'Atletico è favorito perché con un solo gol può qualificarsi. Per la Juve è difficile, ma in casa può rimontare. Tuttavia i colchoneros sono favoriti per il passaggio del turno, tatticamente sarà una bella sfida. Vedremo chi, tra Allegri e Simeone, si qualificherà ai quarti di Champions League".