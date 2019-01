RMC SPORT - Coppola: "Napoli, giusto puntare su Meret"

© foto di Federico Gaetano

Ferdinando Coppola, ex portiere anche di Napoli e Milan, a RMC Sport Live Show: "Il mio sogno adesso è quello di rendere qualcosa alla città di Napoli che mi ha lanciato. Vorrei aiutare altri ragazzi che coltivano il sogno di diventare calciatori".

Hai giocato a Verona con Caceres, che ne pensi anche in ottica Juventus?

"Di Martin ho un ottimo ricordo come uomo e come professionista. E' arrivato a Verona da annate un po' particolari con tanti infortuni e si è messo a disposizione del gruppo e dell'allenatore. Ha saputo dare un grande contributo a tutti e si è meritato la Lazio. Sono convinto che Caceres può ancora dare tanto anche a ottimi livelli. Spero che possa prendersi una piccola rivincita riproponendosi nel calcio che conta".

Se tu fossi Mancini su quale giovane portiere punteresti in chiave Nazionale?

"Ci sono tanti giovani ma non dimenticherei Perin che gioca in una grandissima squadra. Al momento però penso che Donnarumma sia in vantaggio su tutti anche per l'esperienza che sta maturando. Ha già tante partite sulle spalle e non solo nel campionato italiano. Però il fatto che stiano giocando altri giovani portieri creerà la competizione necessaria a tutti per continuare a crescere".

Meret si è ripreso il posto da titolare nel Napoli. Che pensi di lui?

"Ospina aveva fatto bene e non era una scelta facile ma dobbiamo evidenziare la strategia societaria concordata con l'allenatore. I piani iniziali erano quelli di puntare su Meret. Il Napoli comunque ha tre portieri con un certo minutaggio che possono dunque essere già pronti all'occorrenza".

Ancelotti e Allegri, che pensi dei due allenatori che hai conosciuto?

"Entrambi hanno allenato dei grandi campioni e la capacità di gestione di questi allenatori è eccezionale. Il campione, quello vero, cerca di mettere in difficoltà l'allenatore negli allenamenti e il più delle volte risponde con atteggiamenti propositivi di fronte alle scelte di un allenatore. Allegri e Ancelotti sono bravi ma sono facilitati anche dal fatto di poter allenare dei campioni".

Da tifoso del Napoli sei contento della permanenza di Allan?

"Sicuramente le sue prestazioni sono quelle che ti rimangono negli occhi. E' un grande trascinatore e ogni tifoso su questo tipo di giocatore costruisce tanti sogni. Bisogna però dire che un eventuale introito importante permetterebbe al Napoli di tornare sul mercato per prendere altri giocatori".