RMC SPORT - Corazzi: "Monchi, troppa fiducia nel metodo Siviglia"

© foto di Federico Gaetano

Emanuele Corazzi caporedattore DAZN è intervenuto nel corso del Live Show di RMC Sport: "L'Inter sta vivendo un processo anche se i tifosi vorrebbero già essere al livello della Juventus. La verità però è che le società di calcio sono delle aziende e l'Inter ha già migliorato molto la sua rosa. L'Inter sta mostrando una buona mentalità in Champions League in un gruppo molto impegnativo. Probabilmente il centrocampo è il reparto che avrebbe bisogno di qualche rinforzo. La rosa dell'Inter è già di buon livello ed è migliorabile solo con grandi giocatori, come Modric. E' importante che l'Inter si abitui a giocare in Europa e lo stanno facendo".

Napoli, cosa è cambiato rispetto alla gestione di Sarri?

"L'anno scorso faticavo a pensare che il Napoli potesse battere squadre come PSG o Liverpool, quest'anno invece no. Al Napoli forse manca un po' di continuità ma Ancelotti ha portato grande serenità a tutto l'ambiente. Non mi sorprende questo cammino del Napoli".

Roma, quando si è spenta la luce?

"Forse c'è stata eccessiva fiducia in quel metodo Siviglia che ha portato Monchi. A Roma devi fare centro ogni volta, non puoi sbagliare nulla. Poi certo i tanti infortuni non aiutano Di Francesco in questo momento. Alcuni acquisti non hanno dimostrato di essere all'altezza di una squadra che dovrebbe essere almeno in zona Champions".

Caldara, Gagliardini e Cristante, è tutto merito di Gasperini?

"Sicuramente a Bergamo c'è un sistema molto particolare ed è difficile pensare i giocatori possano replicare altrove il gioco dell'Atalanta. Il sistema è talmente forte che poi quando ne esci puoi faticare".

Milan-Parma che sfida sarà?

"Prematuro parlare di un caso Higuain. Certo ha un contratto un po' particolare ed è stato acquistato per essere funzionale in questa stagione. Però fino a tre settimane fa eravamo a celebrarlo. Andiamo con calma. Il Milan ha grande cuore perché in questo momento la rosa di Gattuso è ridotta dagli infortuni".