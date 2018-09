RMC SPORT - Corbo: “ADL-Ancelotti amici. Napoli? Sul mercato c'è una regola”

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Antonio Corbo ha analizzato alcuni aspetti legati alla formazione di Carlo Ancelotti.

Il presidente del Napoli, al termine del match contro il Torino, ha detto che ha preso Ancelotti perché in futuro ha altro a cui pensare. A cosa fa riferimento? “De Laurentiis dice sempre qualcosa per dare un buffetto simbolico a Sarri, non l'ha perdonato. Non ha dimenticato gli ultimi sei mesi della gestione precedente, quando Sarri aveva già il Chelsea in testa seppure il suo Napoli ha continuato a giocare bene. Il tecnico dei londinesi non parlava mai, sembrava che gli stesse tutto bene. Ora invece ha mandato delle frecciatine aspre nei riguardi del Napoli e soprattutto del presidente, probabilmente i tempi non erano quelli giusti. Era meglio tacere, per il resto ha lasciato un grande ricordo”.

Che gara si aspetta sabato a Torino tra Juventus e Napoli? “Il calcio di luglio e di agosto è diverso da quello del campionato. Seguo una piccola regola: quando gli acquisti piacciono troppo ai tifosi, raramente sono quelli giusti. Il colpo funzionale è quello del calciatore che va a migliorare il collettivo, quello che può dare molto da domani. Ragionamento che il tifoso non conosce, perché il tifoso ricorda il titolo del giornale e crede che la popolarità sia pari alla garanzia di un contributo tale da elevare il rendimento della squadra nel campionato che va a cominciare. Invece non sempre è così”, ha detto il collega del quotidiano La Repubblica.