RMC SPORT - Corbo: “Napoli, sul mercato solita filosofia nonostante Ancelotti”

Intervenuto telefonicamente sulle frequenze di RMC Sport, il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo ha parlato del Napoli in occasione della trasmissione A tutto Napoli.

Si parla del 'problema' San Paolo, la situazione al momento qual è? “Suggerisco a chi segue la vicenda stadio, di guardare tutto con forte pregiudizio. Si pensa che tutto possa essere ricondotto ai buoni rapporti, alla simpatia o all'antipatia del presidente oppure alla disponibilità e indisponibilità del sindaco. Ma bisogna guardare oltre il calcio, il Napoli gioca in una città il cui Comune è sull'orlo del dissesto. Il San Paolo è un bene comunale, quindi un bene pubblico. Il Napoli non può sperare nel minimo favore da parte del Comune”.

E' arrivato Ancelotti e i tifosi si aspettano grossi acquisti. “C'è questa aspettativa infondata, i tifosi pensano questo ma non accadrà così. Il Napoli non deroga la sua linea di austerità, i conti saranno sempre in ordine. De Laurentiis è un imprenditore che cerca profitto insieme al risultato tecnico, il suo obiettivo è sempre duplice come filosofia di impresa. Il Napoli seguirà sempre questa filosofia, anche con Ancelotti in panchina. Il mister ha ritenuto la squadra validissima all'80%, quindi serviranno soltanto dei ritocchi”.