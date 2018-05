RMC SPORT - Corbo: “Sarri affidabile, clausola per chi ha vinto Champions”

Intervistato da RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Antonio Corbo ha così parlato dell'imminente incontro tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis per fare chiarezza sul futuro del tecnico azzurro. Queste le parole del collega del quotidiano La Repubblica ( Clicca qui per leggere l'intervista integrale ):

Un club che vuole Sarri, dovrebbe pagare 8 milioni di euro al Napoli e un ingaggio da top manager al tecnico. “Questo lo fai per un allenatore che ha vinto la Champions. Tuttavia Sarri ha dato prova di grande affidabilità, ha portato la squadra oltre i suoi valori”.

C'è la possibilità che il Napoli rinunci agli otto milioni di euro della clausola rescissoria, qualora De Laurentiis dovesse capire che Sarri non ha più la giusta motivazione per restare in azzurro? “No, Sarri è certamente felice se dovesse arrivare un'offerta. Non chiede altro. Il presidente è pronto a trattenere Sarri se dovesse decidere subito di restare in azzurro ma, se dovesse andar via, difenderà i suoi diritti. Cioè, vuole gli otto milioni di euro fissati dalla clausola. De Laurentiis non mi sembra un uomo con la vocazione del benefattore”.