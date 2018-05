RMC SPORT - Cordoba: "Ausilio è stato chiaro: nel futuro dell'Inter c'è Icardi"

© foto di Federico De Luca

Ivan Cordoba ha parlato a RMC Sport soffermandosi anche sulla questione Mauro Icardi e le voci che lo vorrebbero lontano dall'Inter: "Il direttore sportivo Ausilio è stato chiaro. Nei piani futuri del club c’è Mauro. E’ vero che c’è una clausola rescissoria, ma credo si possa trovare il modo per continuare questo percorso insieme. Magari con un ritocco al suo contratto. Icardi è un attaccante ormai troppo importante per la squadra, segna tantissimi gol e deve ancora completarsi, considerata la sua età. Adesso insieme a tutti gli altri deve rispondere bene al palcoscenico della Champions. Deve volerlo. Mi auguro ci sia questo pensiero, prima dei contratti e delle clausole che passano in secondo piano. Importante è voler vincere con la maglia dell’Inter, il resto si sistema".