RMC SPORT - Corini: "Chievo può salvarsi ancora. Giaccherini uomo in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini, ex allenatore ma anche calciatore e bandiera del Chievo, prossimo - nonché primo - avversario della Fiorentina in campionato domenica sera al Franchi, è intervenuto in diretta nel corso di "Garrisca al Vento!", programma realizzato e curato dalla redazione di FirenzeViola.it, in onda ogni giovedì su RMC Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Il Chievo negli anni ha dato filo da torcere a tutti. Ha approcciato bene il campionato, andando vicinissimo al risultato con la Juve. La squadra è solida, ed ha trovato in Giaccherini un giocatore in più. Ha la struttura per salvarsi e se la giocherà con 7-8 squadre. Sarebbe importante fare il campionato senza penalizzazioni".

Sulla Fiorentina: "L'anno scorso è andata vicinissima all'Europa ed ha mantenuto gran parte della rosa tranne Badelj. Veretout può fare bene al suo posto, è completo. Pjaca è un talento straordinario e deve solamente trovare continuità. Anche Lafont credo abbia potenzialità. La squadra è strutturata con giovani che possono fare bene. Può essere la sorpresa del campionato".

Su Pjaca: "Chiesa e Simeone sono i punti cardine, lui può arrivare sul livello di quei due. Dipende dalla continuità fisica: allo Schalke ha ripreso confidenza col campo. Potenzialmente è straordinario. Chiesa lo è anche in nazionale. E' un Nazionale e allo Schalke ha ripreso confidenza col campo. E' un giocatore che ha un potenziale straordinario e penso che recupererà tranquillamente visto che è molto giovane. Siamo molto curiosi tutti di vederlo in campo.

Su Simeone e Chiesa: "Il primo deve incrementare il bottino di gol e diventerebbe un potenziale campione. Chiesa è di un livello straordinario e l'anno scorso gli ha permesso di crescere ancora. Poi ci sono Veretout e Pezzella che sono punti cardine per far crescere tutta la rosa, soprattutto grazie alla grande qualità di Chiesa".

Sul suo futuro: "E' una fase di attesa, ma valuterò tutte le possibilità che si creeranno più avanti".