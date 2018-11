RMC SPORT - Corino: "Frosinone, dalla SPAL in giù puoi recuperare tutte"

© foto di Federico Gaetano

Luigi Corino, ex tecnico, ha analizzato la prima parte di stagione del Frosinone dai microfoni di RMC Sport: "Dopo la vittoria a Ferrara contro la SPAL la squadra ha trovato autostima e i risultati stanno iniziando ad arrivare. Quali le rivali per la salvezza? Quello di A è un campionato difficile e il Frosinone deve puntare alle squadre in difficoltà. Credo che dalla SPAL in giù in classifica sono tutte alla portata del Frosinone. Ci sono tante realtà con qualità come Bologna e Udinese che possono uscire da questa situazione, mentre Empoli e SPAL possono lottare fino alla fine con il Frosinone. Detto questo c'è ancora tempo, tanto, per fare questo tipo di valutazioni.

I problemi offensivi della Fiorentina? Simeone è in difficoltà ma con Chiesa e anche Pjaca ha grandi qualità. Credo che comunque possano tirare fuori in ogni momento il colpo ad effetto.

Una Serie A con un livello qualitativo più alto anche nelle zone basse della classifica? Squadre come l'Empoli hanno dimostrato un livello molto alto, ma alla fine contano i risultati. Dispiace che abbia pagato Andreazzoli, un allenatore che anche lo scorso anno ha dimostrato di essere un ottimo allenatore anche se è arrivato tardi al grande calcio.

La Lazio? Oggi la squadra paga il momento complicato di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Secondo me hanno tutto per uscirne al più presto. Nonostante questi problemi la squadra si è già qualificata al prossimo turno di Europa League ed è quarta in classifica".