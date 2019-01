RMC SPORT - Corradi: "Fiorentina, Muriel grande acquisto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardo Corradi, ex attaccante anche di Lazio, Chievo e Udinese, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "La lotta per lo scudetto è abbastanza scontata ma dietro c'è una bagarre interessante, sia per i posti europei sia per la salvezza".

Dal "tuo" Chievo Verona cosa ci dobbiamo aspettare sul mercato?

"C'è la possibilità di prendere anche alcuni giovani interessanti da far giocare proprio a Verona".

Cosa pensi del ritorno di Muriel in Italia?

"La Fiorentina per me ha fatto un grande acquisto. Muriel e Simeone sono complementari in caso di modulo con due punte. Pioli potrà cambiare in base all'avversario che deve affrontare ma i due possono giocare insieme".

Gabbiadini farebbe comodo ad alcune squadre in A?

"Il campionato italiano necessita di un periodo di adattamento ma per uno che ci ha già giocato è tutto più facile. Gabbiadini potrebbe essere quindi pronto subito".

Darmian o Zappacosta per la Lazio?

"Potendo scegliere forse prenderei Zappacosta".

Milan, arriverà Paquetà con un grande investimento. Ora si parla di Carrasco, che ne pensi?

"Il Milan ha bisogno di rinforzi. Non dimentichiamoci che dicembre doveva essere il mese della svolta per i rossoneri e non lo è stato come si poteva pensare. La classifica non è disastrosa ma le ultime partite non sono state all'altezza delle aspettative. Il Milan va rinforzato a centrocampo, Fabregas avrebbe una sua logica in questo modulo".

Faresti lo scambio Higuain-Morata?

"Io fossi il Milan non lo farei, mi tengo tutta la vita Higuain. Magari è un giocatore che ha avuto delle difficoltà ma questo percorso gli è servito per fare ancora esperienza. Higuain è più funzionale al gioco del Milan e i gol continuerà a farli".

Bologna, in arrivo Soriano e Sansone. Che ne pensi?

"Ci voleva questo doppio colpo di mercato. Ho avuto la fortuna di lavorare con il presidente del Bologna ed è una persona rara da trovare nel calcio. Mi dispiace per l'episodio increscioso che è successo a Bologna. Sono due acquisti importanti. A Inzaghi è stata data grande fiducia e con i nuovi acquisti deve cominciare a fare punti".

La Juve pensa a Ramsey, è già da Juventus?

"Dipende con quanti attaccanti vuole giocare Allegri. La Juventus è difficilmente migliorabile. Se si guarda oltre a giocatori come Khedira allora Ramsey ha le qualità giuste, ma arrivare alla Juventus e pensare di fare il titolare non è facile".