RMC SPORT - Corradi: "Lazio, Inzaghi fa le nozze con i fichi secchi"

Bernardo Corradi, ex attaccante anche di Lazio e Inter oggi assistente tecnico nell'Italia Under 19, a RMC Sport Live Show ha parlato così di tanti temi: "Lazio? Simone Inzaghi in questa stagione sta facendo le nozze con i fichi secchi perché non solo ci sono stati degli infortuni ma a livello di qualità della rosa ha qualcosa in meno di quelle con cui sta lottando in campionato. Inoltre mancano i giocatori che l'anno scorso avevano dato di più ovvero Milinkovic-Savic e Luis Alberto che non sono quelli della passata stagione".

Domani la Lazio giocherà la gara di ritorno di Europa League contro il Siviglia. Il tuo pronostico?

"Non è facile ribaltare la sconfitta dell'andata ma la Lazio dovrà fare una partita totalmente diversa dall'andata. Nella gara di Roma non ho visto un grande atteggiamento da parte dei giocatori di Inzaghi. Il Siviglia arrivava troppo facilmente davanti alla porta anche perché la Lazio ha dovuto far giocare diversi giocatori non al meglio".

E' fisiologico il calo di giocatori come Milinkovic e Luis Alberto?

"Non è mai facile ripetersi e credo che Simone Inzaghi abbia provato a cambiare qualcosa nello scacchiere tattico. E' chiaro però che la Lazio qualcosa ha perso. Non è semplice per la Lazio migliorare la passata stagione. Il mercato non ha indebolito la rosa ma la Lazio qualcosa ha perso. Inzaghi ha provato a cambiare ma non è facile. Riuscire a far bene in queste due settimane può dare lo sprint giusto alla Lazio per chiudere al meglio poi la stagione".

Caso Icardi, cosa pensi di tutta questa situazione?

"Non ho niente in contrario al fatto che un giocatore abbia un famigliare come procuratore ma da quello che mi ricordo è molto difficile tracciare una linea che separi l'aspetto familiare da quello lavorativo. Si rischia sempre di essere travisati. Wanda Nara è molto intelligente e sa il fatto suo ma alcune uscite le hanno portato le attenzioni di tutti. Questo fa anche parte del suo lavoro. Credo che un procuratore, come un giocatore, deve fare esperienza. Questa situazione insegnerà molto a Wanda Nara".

Quando si arriva a togliere la fascia di capitano c'è anche una motivazione di spogliatoio?

"Difficile dirlo dall'esterno. Bisognerebbe sapere se questa decisione è stata presa unicamente dalla società o è arrivata appunto dallo spogliatoio. Per la mia esperienza quando la società esercita un potere forte nei confronti di un giocatore poi si capisce anche la squadra come la pensa. Mi ha fatto pensare il fatto che dai compagni di squadra di Icardi non sia arrivato nessuno segnale di supporto o di vicinanza al giocatore. Non vorrei che questa situazione avesse un po' isolato Icardi e sarebbe un peccato perché resta un patrimonio dell'Inter".

Atletico Madrid-Juventus, che doppio confronto ci dobbiamo aspettare?

"Si sa che le squadre di Simeone sono molto fisiche e fanno giocare male gli altri ma la Juventus ha tanta qualità e Allegri ha tarato la preparazione per arrivare al meglio in questo periodo e per queste partite. L'obiettivo della Juventus era e resta la Champions League e anche le piccole battute d'arresto che ci sono state in questa stagione erano state messe in preventivo".