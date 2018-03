RMC SPORT - Corradi: "Spero che entro 7 maggio governance sia completa"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Impegnato in conferenza stampa in quel di Roma, il sub-commissario di Lega Bernardo Corradi ha raccontato la sua sensazione sullo stato del calcio italiano e sui diritti tv: "La sensazione che ha avuto il presidente è che ci fosse la volontà di arrivare a una soluzione. Noi siamo in una fase di straordinarietà, l'auspicio è che il 7 siano completati gli organi. Da quando vivo quest'avventura ho notato tanto buon senso".