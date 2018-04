RMC SPORT - Corradi: "Tanti profili per il nuovo commissario tecnico"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vice commissario della Lega di Serie A Bernardo Corradi ha parlato dalla sede di Milano, queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Il derby tra Roma e Lazio sarà molto importante per entrambe, che sono in lotta per lo stesso obiettivo, tra due squadre che stanno giocando bene. Nessuna parte favorita, visto che si tratta di un derby, mi auguro che sia uno spettacolo sia dentro che fuori dal campo, anche per dare un segnale che il calcio italiano sta crescendo. La lotta Champions? Penso che mai come quest'anno la corsa sia molto accesa. La Lazio può andare avanti anche in Europa League e questa competizione porta via energie. L'Inter poteva essere più avanti, ha fallito qualche partita, ma Spalletti è un grande allenatore e lotterà fino alla fine. Non è facile gestire tutti i giocatori quando si ha un solo impegno. La Lazio? Ha dimostrato lungimiranza nello scegliere i calciatori, puntando poi su un allenatore giovane come Inzaghi. Il suo rinnovo e quello di Gattuso al Milan sono molto importanti per i due club, visto che daranno continuità ai rispettivi progetti. La finale di Coppa Italia? In finale tutti la vogliono vincere ma rispetto al passato credo che questa competizione sia tenuta più in considerazione anche durante la stagione. Ci saranno poi altri cambiamenti nel format per renderla ancora più interessante. Mancini commissario tecnico? Non lo so, chiederò a Costacurta domani. Sono stati fatti tanti nomi, c'è anche Di Biagio che ha fatto un percorso importante in Under 21. Ci sono vari profili che vengono seguiti".