RMC SPORT - Corso: "Fortunato a vivere gli anni della Grande Inter"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In occasione della tavola rotonda organizzata a Milano CalcioCity, l'ex fantasista dell'Inter Mario Corso ha ricordato Helenio Herrera: "Era invece completamente diverso. Un tecnico molto bravo e avveniristico. Riusciva a convincere i meno bravi di essere fortissimi. Eppure qualche volta fu più decisivo il presidente nelle scelte tecniche e nella vittoria di uno scudetto. Il mister volle mandarmi via insieme a Guarneri e Picchi. E, nonostante a me raccontasse il contrario, al secondo tentativo ci riuscì. Comunque essere stato uno dei protagonisti di quel periodo è qualcosa che faccio fatica a raccontare. Mi ritengo un uomo fortunato".