RMC SPORT - Corti: "Samp da decifrare. Valori enormi in attacco"

Michele Corti, giornalista di Mediaset, a RMC Sport Live Show ha parlato del progetto di solidarietà per Genova ma anche delle due squadre liguri: "La Sampdoria? Squadra ancora da decifrare, capace di soffrire e che ha dei valori enormi in attacco. Vedi Quagliarella, che più invecchia e più migliora. Secondo me deve risolvere il problema in mezzo al campo. Ekdal sta facendo benino, ma passare da Torreira a lui... Per il resto ci sono giovani talenti con grandi margini di crescita e certezze lì davanti. Anche Caprari saprà trovare la sua dimensione. E’ da Nazionale? Dipende da lui, Giampaolo gli dice che deve essere più cattivo. Non lo vede come attaccante puro, manca di cattiveria. Tra le linee può fare la differenza".