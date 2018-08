RMC SPORT - Cosmi: "Kluivert pazzesco ma evitiamo di mettergli pressione"

Il Federico Fazio degli anni novanta si chiama Leonardo Balerdi e per la precisione è nato nel 1999, il che lo rende perfetto che per la nostra rubrica di giovani talenti: centrale dal grande fisico, sfiora il metro e novanta, il difensore italo-argentino si è guadagnato la stima...

PSG, Draxler out dai convocati: si inserisce il Siviglia

Alaves, colpo in attacco. C'è l'argentino Calleri

Real Madrid, per il Mirror la tentazione Hazard non è ancora svanita

PSG, Essende in prestito all'Eupen di Makelele

Julio Tavares e il Dijon: il capocannoniere che non t'aspetti in Ligue 1

Emery contro Pellegrini: fuori l'ultima, dopo un inizio shock per entrambi

Porto, Marega non lascia e raddoppia: reintegrato dopo il mancato addio

Olanda, i convocati per le amichevoli: c'è Kluivert, ultima per Sneijder

Nuova avventura a Gibilterra per Novello. Firma con il Glacis United

Ince attacca il Man United: "Non all'altezza delle big, è una barzelletta"

Real Madrid, Lunin in partenza: quasi fatta per il prestito al Leganes

Atletico Madrid, Simeone userà la strategia Vrsaljko per Arias

Mainz, rinnovo contrattuale per Brosinski

Club Brugge, infranto il record di spesa nel mercato interno per Rezaei

Lunga intervista a Serse Cosmi a RMC Sport Network, nel corso della chiacchierata c'è anche spazio per il nuovo crack di casa Roma: Justin Kluivert. "E' un ragazzo che ha tanto talento e personalità. Va aspettato e lasciato in pace, ma ha già fatto vedere tantissimo. La cosa importante, ora, è evitare a tutti i costi di metterlo sotto pressione, così che possa crescere senza affrettare i tempi. Il mio futuro? Ho certamente desiderio di rientrare. Stavolta mi piacerebbe una squadra con difficoltà relative: le ultime esperienze sono state positive nell'epilogo ma hanno portato a poco da un punto di vista della futuribilità dei progetti tecnici. Rischierò meno, stavolta".

