RMC SPORT - Cosmi: "Orgoglioso dell'Ascoli. Non siamo scarsi"

© foto di Federico Gaetano

L'Ascoli resta in Serie B grazie al pareggio interno contro la Virtus Entella. A RMC Sport Live Show ha parlato il tecnico dei marchigiani Serse Cosmi: “Quando sono subentrato le condizioni erano difficili ma ho sentito troppo parlare di una squadra scarsa e questo mi dispiace. Probabilmente avevamo dei limiti ma siamo riusciti a rimontare tante squadre teoricamente più forti, vuol dire che ci abbiamo messo tante qualità. dobbiamo essere riconoscenti a questa squadra, ci abbiamo creduto di giorno in giorno. E’ l’impresa della sua carriera? Sono trent’anni che sto nel calcio e ho fatto tanto, questa salvezza è molto importante per me. Sono orgoglioso di aver sempre giocato partite vere, da ultimi in classifica siamo andati avanti in una condizione psicologica non facile”.