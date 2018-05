RMC SPORT - Costacurta: "Spero in un'Italia coraggiosa. Balo? Positivo"

Fonte: dal nostro inviato a San Gallo Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Italia-Arabia Saudita, prima amichevole in quel di San Gallo per il nuovo corso azzurro targato Roberto Mancini ha parlato Alessandro Costacurta, vicecommissario della FIGC: "Vorrei vedere un'Italia divertente e coraggiosa. Sarebbe bello. Tutti noi vogliamo una formazione così da un po' e speriamo di vederla. Il ritorno di Balotelli in azzurro? E' un ragazzo che fa gruppo, un personaggio positivo all'interno dello spogliatoio. Non lo avevo mai visto in allenamento mentre in questo periodo ho avuto modo e devo dire che porta il sorriso ed è una cosa positiva. Compatibile con Buffon e De Rossi? Non è una domanda per me. Dico solo che si tratta di campioni".