Roberto Cravero, ex giocatore e oggi commentatore tecnico, a RMC Sport Live Show ha parlato della lotta Champions e della situazione di casa-Inter: "Penso che Milan e Lazio abbiano qualcosa in più delle altre. L'Atalanta però è una squadra divertente per il calcio che esprime. Se vossi un avversario non vorrei mai affrontare questa Atalanta. L'Inter? È difficile da giudicare perché la rosa dell'Inter è importante. Dovevano essere sì al terzo posto ma con più margine sul quarto posto. Se invece dovesse lottare solo per un posto in Champions sarebbe un fallimento. Il terzo posto sembrava ormai sicuro e invece adesso ci sono dei dubbi perché se continua questa crisi l'Inter può andare in difficoltà".