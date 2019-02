RMC SPORT - Cravero: "Napoli senza Hamsik perde poco"

Roberto Cravero, ex giocatore anche della Lazio oggi commentatore tecnico, a RMC Sport Live Show ha parlato al termine di Lazio-Empoli: "La Lazio non si può permettere di tenere fuori Immobile e Luis Alberto o di togliere Milinkovic-Savic. L'importante però era prendere tre punti in una gara che la Lazio temeva. Ora i biancocelesti sono quarti in classifica e toccherà alle altre squadre rispondere. Inzaghi con la sua Lazio sta facendo miracoli".

Chi è favorito per il quarto posto in questo momento?

"Penso che Milan e Lazio abbiano qualcosa in più delle altre. L'Atalanta però è una squadra divertente per il calcio che esprime. Se vossi un avversario non vorrei mai affrontare questa Atalanta".

Come si spiega la crisi dell'Inter?

"E' difficile da giudicare perché la rosa dell'Inter è importante. Dovevano essere sì al terzo posto ma con più margine sul quarto posto. Se invece dovesse lottare solo per un posto in Champions sarebbe un fallimento. Il terzo posto sembrava ormai sicuro e invece adesso ci sono dei dubbi perché se continua questa crisi l'Inter può andare in difficoltà".

Un'italiana può vincere l'Europa League quest'anno?

"Non è così semplice. La Lazio ha un avversario tosto come il Siviglia mentre Napoli e Inter hanno percentuali più alte di passare il turno".

Quanto perde il Napoli con la partenza di Hamsik?

"Secondo me perde poco ma è un giocatore che ha fatto la storia del Napoli e ha dato tanto alla squadra. Il fatto che il Napoli permetta al giocatore di scegliere il suo futuro è un segno di rispetto verso un uomo che ha dato tanto alla squadra. A livello calcistico e nel modulo di Ancelotti Hamsik poteva dar poco".