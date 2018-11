RMC SPORT - Craxi: "Rivorrei Ibra. Salvini? Povero Gattuso, sto con lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di Milan News su RMC Sport è intervenuto Bobo Craxi.

Su Bonaventura.

"Mancherà molto, è diventato un giocatore essenziale della squadra, però purtroppo è il destino di alcuni grandi. È già successo ad altri giocatori. Questo influisce molto".

Su Lazio-Milan.

"C'è soddisfazione, vivo a Roma da diversi anni e vedo due volte il Milan a San Siro. Negli ultimi anni sono quasi sempre uscito con le orecchie basse. Siamo usciti con un pareggio, era una nostra diretta concorrente, chi si lamenta capisce poco di calcio. Il rischio che magari vinci a Roma poi fa uno stop in altre gare".

Sul mercato.

"Mi aspetto un aggiustamento in difesa e centrocampo, vanno bene anche giocatori consumati ma di grande esperienza. Poi se torna una punta come Ibra sarebbe la ciliegina sulla torta. Mi aspetto un mercato conservativo, ci sono i frutti di stagione, non è che il mercato ti offre di tutto. Bisogna accontentarsi, l'offerta si restringe molto. Abbiamo in mento sempre mercati invernali con giocatori di eccellenza, come quando è stato preso Desailly, ci sono state però luci e ombre".

Su Ibrahimovic.

"Se lo rivorrei? Sì, uno così fa sempre un certo effetto, anche visivo. È un uomo che allarga, apre gli spazi. Né Higuain né Cutrone hanno questa caratteristica, sono giocatori opportunisti in area, oppure di manovra, hanno caratteristiche diverse".

Su Gattuso-Salvini.

"Ha dovuto addirittura litigare col governo, povero Gattuso. Bisogna avere rispetto per il lavoro delle persone. Non è che se uno va lo stadio non è più vicepresidente del Consiglio. Gattuso è l'allenatore del Milan. È un po' un commento della domenica. Anche con i cambi non è che il tiro di Correa sarebbe cambiato, è stato un gol della domenica".