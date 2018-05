RMC SPORT - Crespo: "Icardi in Russia, superiore a Higuain per un aspetto”

© foto di Federico Gaetano

Hernan Crespo, ex attaccante di Lazio e Inter nonché ambasciatore del Parma, presente ieri sera Stamford Bridge per la sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends, ha parlato al microfono di RMC Sport di Mauro Icardi: “Se lo porterei al Mondiale? Mi preoccupa che Sampaoli ha avuto solo dieci gare a disposizione, non sappiamo a cosa andremo incontro. Se pensiamo a una squadra che avrà un fraseggio centrale, Aguero e Higuain sono superiori. Se l'Argentina dovesse giocare sulle fasce, come fa l'Inter, credo che Icardi sia insuperabile in area. Io lo porterei, al Mondiale tutti possono essere utili. È una decisione di Sampaoli, anche se nessuno ha ancora capito l'identità dell'Argentina”.

Immobile-Icardi, chi merita di vincere la classifica marcatori? “Secondo me l'esito finale sarà figlio del risultato all'Olimpico, non so come sta Immobile. Ma è difficile pensare che l'Inter possa vincere senza gol di Icardi”.