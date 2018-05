RMC SPORT - Crespo sulla A: “Bravo Napoli, ma vincono sempre gli stessi”

© foto di Federico De Luca

Hernan Crespo, ex attaccante di Lazio e Inter nonché ambasciatore del Parma, presente ieri sera a Stamford Bridge per la sfida tra Inter Forever contro Chelsea Legends, ha parlato al microfono di RMC Sport della Serie A: "Vincono sempre gli stessi (ride, ndr), che ci piaccia o no. C'è poco da dire, bravo il Napoli ma non credo che il risultato finale sia una casualità. E' frutto della programmazione, dell'organizzazione. Ho un passato sempre contro la Juve, ma sta facendo bene. Gli vanno fatti i complimenti”., ha detto l'argentino.