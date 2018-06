RMC SPORT - Criscito: "Balo? Sarebbe bello averlo al Genoa. Non accadrà"

Fonte: dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Domenico Criscito a margine della presentazione in casa Genoa, raccolte da RMC Sport Network. "Col Genoa sono sempre stato in ottimi rapporti, in dieci minuti si è chiusa la trattativa con il Presidente a Milano. Sono emozionato, non vedo l'ora di iniziare il ritiro, sarà emozionante ricominciare a correre nello stadio e con la squadra dove sono cresciuto. La mia genoanità cercherò di trasmetterla ai compagni, chiederò a tutti di dare il 100%. Il derby? E' una partita che mi è mancata tanto, ne ho vinte cinque e spero di vincerne ancora. Marchetti? Con Perin perdiamo un grande portiere, Mattia nonostante gli infortuni e tra i più grandi al mondo. Mi ha impressionato in Nazionale. Con Federico ho condiviso un Mondiale, ha voglia di mettersi in mostra e farà bene al Genoa. Adesso spero di iniziare a lavorare bene dall'inizio, coi risultati sarà tutto più facile. L'anno è iniziato male, il cambio è stato necessario e con Ballardini è cambiata la mentalità. Ho lavorato con lui ed è importante. Sarà un Genoa diverso da sette anni fa ma Perin mi ha parlato bene del gruppo, mi troverò bene coi nuovi compagni. La fascia? Sono pronto, vengo dallo Zenit dove sono stato più di una volta capitano. Balotelli al Genoa? Gli ho detto quanto è bello giocare qui, ci abbiamo scherzato ma non credo che tornerà in Italia. Non so quali saranno le sue scelte, guadagna tanto e non so quanti possano permetterselo. Il ricordo più bello al Genoa? Son passati tanti anni ma l'esordio a sedici anni contro il Cosenza. E' il primo ricordo, la mia prima foto sui social è quella con quella maglia. L'Europa col Genoa? Sono d'accordo con Pandev: c'è andata l'Atalanta per due anni di fila, può andarci il Genoa. La Nazionale? Sta a me, gara dopo gara, dare il massimo, per far parte del gruppo azzurro, questi tredici giorni sono stati davvero belli".