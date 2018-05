RMC SPORT - Criscito: "Balotelli eccezionale, ha cambiato atteggiamento"

Fonte: dal nostro inviato a San Gallo, Andrea Losapio

© foto di Federico De Luca

Domenico Criscito ha parlato dopo il successo dell'Italia sull'Arabia Saudita. Ecco le sue parole in mixed zone ai microfoni di RMC Sport: "Il ritorno in azzurro? Sono felice per questa partita, peccato per quel passaggio sbagliato alla fine ma per fortuna Donnarumma ha fatto una grande parata. Il 4-3-3? Ha funzionato bene. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo ci siamo abbassati un po'. Se riusciamo a giocare alti questa Italia può fare davvero bene. Il ritorno di Balotelli? E' un ragazzo eccezionale, dentro e fuori dal campo. E' stato un ritorno bellissimo, ha segnato e spero possa ripetersi nelle prossime gare. E' diverso dal passato, nel primo tempo me lo sono trovato accanto in un recupero. Questi sono segnali importanti. Per me vestire la maglia della Nazionale è sempre emozionante, per me è stato come la prima volta. Ora voglio restarci, sta a me lavorare bene giorno dopo giorno".