RMC SPORT - Criscito su Perin: "Grande portiere, merita di giocare la Champions"

Il difensore dell'Italia Domenico Criscito ha parlato in mixed zone ai microfoni di RMC Sport soffermandosi anche sull'ormai certo addio del portiere Mattia Perin - in procinto di firmare con la Juventus - al Genoa, club in cui il terzino è appena tornato: “È un grande portiere l'ho visto cresce e mi dispiacerà non averlo a Genoa, ma capisco la sua scelta di andare a giocare la Champions League”.