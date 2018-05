RMC SPORT - Cristante: "Roma o Juve? Sarebbe difficile scegliere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bryan Cristante, centrocampista della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano. "L'Italia ha una tradizione di grandi campioni, in tutti i ruoli. Dobbiamo sapere chi erano i predecessori, ma dobbiamo entrare con tranquillità per dare il meglio. Una esperienza all'estero, da giovane, ti aiuta tanto a crescere, sia a livello calcistico che personale".

Sul Benfica. "Ci andrei ancora, è un'esperienza che rifarei. Sono andato in uno dei top club europei, per storia e per risultati. A diciannove anni ho giocato 15 partite, quasi tutte da titolare. Non mi sembra che nei vari top club europei ci siano tanti teenager che giocano da titolare. Poi con il cambio da allenatore ho deciso per un altro percorso".

Sui giovani. "La mancata qualificazione pesa a tutti, soprattutto a noi che non l'abbiamo raggiunta, oramai è andata così e dobbiamo voltare pagina, continuando questo progetto. Siamo tanti bravi giovani che trovano continuità nei club, abbiamo davanti un cammino difficile e lungo. Con impegno e il nuovo mister faremo ottime cose".

Sul mercato e la Roma. "Adesso, a parte leggere i giornali che danno informazioni piacevoli, non ci sto mettendo troppo la testa. Penso al ritiro, ci sono due partite difficili, per far vedere che stiamo lavorando bene e che abbiamo un futuro. Tutte le energie sono qui a Coverciano".

Su Bergamo. "Non mi è mai mancato nulla, però mi piace crescere sempre, se ci fosse la possibilità vorrei andasse così".

Sul ruolo. "Sto facendo la mezz'ala, è il ruolo dove mi trovo meglio perché posso portarmi avanti, entrando in area di rigore e cercando il gol. Vuole tanti calciatori in area a fine azione. Di mister Gasperini c'è tanto, mi ha aiutato con il mio gioco e ho avuto l'opportunità di dimostrare".

Sull'età. "Si gestisce senza dare troppo peso alle parole che vengono fuori dal campo, bisogna solo lavorare, tutti i giorni puoi crescere per poi dimostrare. I giornali bisogna ascoltarli e leggerli fino a un certo punto".

Sull'Europa League. "Le gare europee aiutano molto, ti danno esperienza, ti fanno provare un gioco diverso da quello italiano, più fisico e intenso. Servono come bagaglio personale e di esperienza. Ci sono stati bei momenti, perché in una società come l'Atalanta, che mancava da tanti anni, dalla prima partita a Reggio Emilia all'esperienza di Liverpool, vincendo 5-1, così come con il Borussia Dortmund, in uno stadio così avere una curva piena di tifosi atalantini è stato uno spettacolo. La Champions? È un obiettivo per tutti".

Sulla Macedonia. "Il mio esordio è avvenuto in un momento particolare, tutte le pressioni erano sulla Nazionale, in campo provavamo a fare del meglio per vincere la partita e qualificarsi. All'interno dello spogliatoio non c'era grossa confusione, ma solo al bene comune".

Sulle dimissioni (smentite) di Ventura. "Era la prima convocazione, non so come sia andata prima. Non ne sono al corrente, posso ripetere che non c'era disordine, bisognava pensare alla qualificazione mondiale, che in quel momento era fondamentale".

Sulle battute sul futuro. "Si fanno un po' su tutti, a fine stagione, non solo su di me. Roma e Juventus? Se arriveranno offerte sarà sicuramente una scelta importante da fare".

Sugli idoli. "Ho sempre detto di non averne uno, guardavo i grandi centrocampisti. Mi fa piacere ancora vederli, ma non uno in particolare".