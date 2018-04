RMC SPORT - Crotone, Simy: "Avanti a testa alta, oggi partita dura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Crotone Simy, intervistato da RMC Sport, ha parlato così della sconfitta di oggi col Genoa: "È stata una partita difficile. Io do sempre tutto me stesso per la squadra. Non siamo riusciti a vincere oggi, ma continuiamo il nostro percorso a testa alta. Nella ripresa abbiamo migliorato il nostro atteggiamento e la nostra intensità, mostrando di avere qualità. Traversa? Stavolta la palla non è entrata, speriamo vada meglio la prossima. Problemi in trasferta? In casa abbiamo sensazioni diverse, ma anche fuori stiamo crescendo tanto e speriamo di fare cose altrettanti importanti".