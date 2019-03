RMC SPORT - Ct Romania: "Chiriches convocato nonostante recente rientro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Chiriches sarà convocato in Nazionale per gli impegni contro Svezia e Fær Øer di fine mese". Parola di Cosmin Contra, ct della Romania ed ex esterno del Milan che - attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli - ha parlato del difensore in forza al Napoli di Carlo Ancelotti che ieri contro il Sassuolo ha giocato per i primi 45'. "Dopo cinque mesi di inattività per infortunio, credo che sia tornato bene. Ha giocato anche in Europa League contro lo Zurigo nel match di ritorno, penso abbia fatto bene nei quasi 60' in campo. Ieri ha giocato un tempo, giovedì sarà in campo forse 90' perché il Napoli non ha altri difensori oltre Vlad e Luperto. Per me è una buona notizia, Chiriches è tornato a giocare e l'ha fatto bene. Fisicamente lo vedo bene, mi aspetto una buona prestazione contro il Salisburgo. Poi, domenica, inizieremo a preparare in ritiro la qualificazione per l'Europeo del 2020. E' convocato, invierò a breve la lista dei calciatori che giocano all'estero. Ma Vlad è il nostro capitano, sarà nel nostro gruppo".

Quanto c'è di Ancelotti nel Contra allenatore? "Carlo è tra i migliori tecnici al mondo, nella mia carriera sono stato gestito da grandi allenatori. Io ho provato a prendere qualcosa di buono da ognuno di loro, l'ho fatto anche per Ancelotti".

Lei ha giocato anche tra le file dell'Atletico Madrid, dal 2002 al 2004. Come vede la sfida contro la Juventus di domani sera? "La Juve in casa può ribaltare il 2-0 dell'andata, ma l'Atletico è favorito perché con un solo gol può qualificarsi. Per la Juve è difficile, ma in casa può rimontare. Tuttavia i colchoneros sono favoriti per il passaggio del turno, tatticamente sarà una bella sfida. Vedremo chi, tra Allegri e Simeone, si qualificherà ai quarti di Champions League".