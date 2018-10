RMC SPORT - Cuadrado: "L'obiettivo qualificazione ormai è raggiunto"

Fonte: dall'inviato a Manchester, Edoardo Siddi

Intervenuto in mixed zone, Juan Cuadrado ha commentato il successo della Juventus a Manchester: "È sempre bello vincere, soprattutto in uno stadio come questo di fronte a una grandissima squadra. Penso che il primo obiettivo, quello di passare il turno, sia stato raggiunto. Ora testa al campionato. Abbiamo avuto occasioni per fare più gol, dobbiamo essere più concreti e concentrati".